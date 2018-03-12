Новости по теме Хассан Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что достигнутые промежуточные договоренности по ядерной программе - это "большой шаг", однако для достижения всеобъемлющего соглашения все участники переговоров должны соблюдать взятые на себя обязательства.
"Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран 2 апреля договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение 10 лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.