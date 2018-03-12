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Новости по теме Хассан Рухани

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  • 14:32 13.04.2015
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    Иран: переговоры по ИЯП будут сложными

    Президент Ирана Хасан Рухани считает, что достигнутые промежуточные договоренности по ядерной программе - это "большой шаг", однако для достижения всеобъемлющего соглашения все участники переговоров должны соблюдать взятые на себя обязательства.

  • Города мира. Тегеран
    10:36 09.04.2015
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    Роухани: Иран не подпишет договор с "шестеркой", если не снимут санкции

    "Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран 2 апреля договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение 10 лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет.

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