Новости по теме Хрипс Джопуа

Председатель Госкомитета по репатриации Абхазии Хрипс Джопуа и начальник отдела комитета по связям с соотечественниками Джансух Лазба примут участие во встрече представителей культурных центров, которая пройдет 23 февраля в турецком городе Адапазар, провинция Сакарья.