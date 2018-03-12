Новости по теме Хрипс Джопуа

Президент Абхазии Рауль Хаджимба осмотрел артезианскую скважину в селе Адзюбжа Очамчырского района.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с жителями села Арасадзыхь.
Исполняющий обязанности главы Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа выразил надежду на плодотворную работу в районе, отметив наличие большого объема нерешенных вопросов.
Председатель Госкомитета по репатриации Абхазии Хрипс Джопуа и начальник отдела комитета по связям с соотечественниками Джансух Лазба примут участие во встрече представителей культурных центров, которая пройдет 23 февраля в турецком городе Адапазар, провинция Сакарья.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.