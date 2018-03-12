Новости по теме Кан Тания

Иностранным гражданам, в том числе гражданам Беларуси, для получения визы Республики Абхазия не нужно обращаться в Посольство Абхазии в России, получить разрешение на въезд в республику можно по электронной почте, сказал замминистра Кан Тания.
Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания, который прочел стихотворение Алексея Гогуа "Пхыдз избеит" (Я увидел сон).
Попытки привлечь граждан Абхазии получить биометрические паспорта в Грузии – очередная политическая ловушка, которая обречена на провал, считает заместитель главы МИД Абхазии Кан Тания.
Фонд содействия развитию города Сухум "Акуа" обратился к руководству Администрации города и Сухумскому Городскому Собранию с инициативой оказать содействие в учреждении официального праздника Дня города и утверждении его календарной праздничной датой.
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