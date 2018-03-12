Новости по теме Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум

Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике для молодых людей, которые ранее не посещали многие знаменитые достопримечательности страны.