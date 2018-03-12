Новости по теме Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум

Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике для молодых людей, которые ранее не посещали многие знаменитые достопримечательности страны.
Более 25 абхазских боксеров представили республику на Открытом первенстве по боксу среди детей и юношей в городе Сочи.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.