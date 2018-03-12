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Новости по теме Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум

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  • Проект Абхазия глазами молодежи.
    19:45 29.06.2015Фото 18
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    Родная и незнакомая Абхазия

    Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике для молодых людей, которые ранее не посещали многие знаменитые достопримечательности страны.

  • Боксерская перчатка. Архивное фото.
    11:50 28.04.2015
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