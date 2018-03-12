Новости по теме Кристина Эшба

Лука Гаделия и Кристина Эшба 18 и 19 апреля в Александровском костеле Кирова и 22 апреля на сцене Марийского Государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева в Йошкар-Оле дадут концерты органно-вокальной музыки.