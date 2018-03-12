Новости по теме Кристина Эшба

Выступление абхазских артистов в Большом зале Саратовской консерватории посвящено сорокалетию Пицундского органа.
XVI Открытый органный фестиваль проходит в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в городе Сочи с 18 июля.
В концерте Grand Opera Gala приняли участие молодые абхазские исполнители оперы и Государственный камерный оркестр под руководством Давида Терзяна.
Благотворительный концерт органно-вокальной музыки Луки Гаделия и Кристины Эшба в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба уже второй раз сорвался из-за неявки зрителей.
Проведение благотворительных концертов в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба направлено на поддержание музея.
Выступления абхазских музыкантов состоятся 11 мая в городе Ессентуки в зале имени Федора Шаляпина и 12 мая в органном зале Кисловодска.
Лука Гаделия и Кристина Эшба 18 и 19 апреля в Александровском костеле Кирова и 22 апреля на сцене Марийского Государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева в Йошкар-Оле дадут концерты органно-вокальной музыки.
Концерт Луки Гаделия и Кристины Эшба на сцене Новосибирской консерватории посвящен 40-летней годовщине пицундского органа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.