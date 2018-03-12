Новости по теме Кварандзия Амра

Бюджет Республики Абхазия на 2016 год направлен на решение социально-экономических проблем, стоящих перед государством, отметила министр финансов Амра Кварандзия.
Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось во вторник 15 декабря.
2016 год станет первым этапом по переходу к программной структуре расходов республиканского бюджета, отметила Амра Кварандзия.
В 2016 году планируется погасить сумму долга по железнодорожному кредиту в размере 263 миллионов рублей, остаток составит 1 миллиард 710 миллионов рублей, отметила Амра Кварандзия.
На изменения параметров доходной части бюджета, помимо оптимистических прогнозов социально-экономического развития страны, повлияли также планируемые изменения налогового законодательства, в частности, в отношении НДС, отметила Кварандзия
Новая форма бланка строгой отчетности "Билет" вводится с целью дополнительного контроля поступления финансовых средств в бюджет республики.
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