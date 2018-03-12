Новости по теме Лариса Ахуба

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии проведет масштабное обследование всех долгожителей республики. Об этом Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа Лариса Ахуба.
Научное исследование НИИЭПиТа поможет определить факторы, влияющие на продолжительность жизни абхазов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.