Новости по теме Леонид Тибилов

Мы сегодня сделаем еще один шаг не только в направлении совершенствования договорно-правовой базы в наших отношениях с Южной Осетией, но и в развитии наших интеграционных процессов, отметил Владимир Путин на встрече с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым.