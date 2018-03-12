Новости по теме Леонид Тибилов

Учитывая то, что МУС сейчас пытается доказать, что в событиях 2008 года были виноваты осетины и их друзья, в лице России, не стоит ожидать объективных выводов со стороны этого судебного органа, считает президент Южной Осетии Леонид Тибилов.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов вынес на рассмотрение вопрос о переименовании республики в Южную Осетию-Аланию. Ранее пресс-служба главы Южной Осетии сообщила, что Тибилов собирается инициировать проведение референдума по вопросу о вхождении республики в состав России.
Коституция стала надежным фундаментом и крепкой опорой для поступательного демократического развития абхазского государства, заявил в своем поздравлении Тибилова.
Миротворческая операция в зоне грузино-осетинского конфликта была уникальной, она принесла долгожданный мир на землю Южной Осетии, сказал президент Леонид Тибилов.
Леонид Тибилов встретился с делегацией Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба.
Церемония открытия Посольства Абхазии в Южной Осетии прошла в торжественной обстановке во вторник в Цхинвале.
Делегация Министерства иностранных дел Республики Абхазия с официальным визитом находится в Республике Южная Осетия. Результатом встречи министров иностранных дел Абхазии и Южной Осетии стало подписание Соглашения между Правительствами Абхазии и Южной Осетии о взаимных безвизовых поездках граждан Абхазии и Южной Осетии.
Соглашение о безвизовых поездках узаконило существующий сегодня фактически режим.
Воздавая почести памяти погибших защитников, в Абхазии возложат цветы к местам гибели посланцев Южной Осетии, которые не остались равнодушными к беде абхазских братьев, говорится в послании Леонида Тибилова.
Грузия не готова к заключению договора о ненападении на Южную Осетию, заявил президент Леонид Тибилов.
Средства, предусмотренные инвестиционной программой, будут направлены на реализацию 36 проектов в сферах культуры, образования, транспортной инфраструктуры и других.
Среди пунктов, предусмотренных договором, заключение соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав ВС России, а также порядок их функционирования, применения и обеспечения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал подписание договора важнейшим событием предстоящей встречи президентов.
Мы сегодня сделаем еще один шаг не только в направлении совершенствования договорно-правовой базы в наших отношениях с Южной Осетией, но и в развитии наших интеграционных процессов, отметил Владимир Путин на встрече с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым.
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