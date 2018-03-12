Новости по теме Лев Дуров

Прощание с народным артистом СССР Львом Дуровым завершилось в Москве в театре на Малой Бронной. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.
Прощание с народным артистом СССР Львом Дуровым началось в 10.00 в Москве в театре на Малой Бронной. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.
В 2009 году Народный артист СССР посетил кинофестиваль "Страна души" в Пицунде.
С уходом из жизни Народного артиста Советского Союза, актера театра и кино, режиссера и педагога Льва Дурова ушла целая эпоха в театральном мире, сказал Народный артист Абхазии Кесоу Хагба.
О госпитализации артиста стало известно 7 августа. После некоторого улучшения Дурову вновь стало хуже, врачи диагностировали у него тяжелую пневмонию.
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