Новости по теме Максим Топилин

Реализация законопроекта позволит увеличить уровень пенсий россиянам, проживающим на территории Абхазии, до уровня пенсионного обеспечения в Южном федеральном округе.
Абхазия и Россия подписали соглашения о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Абхазии.
Абхазия и Россия подписали соглашения о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Абхазии.
Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Керселян и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подписали Соглашение о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Республике Абхазия.
Министр финансов Абхазии Амра Кварандзия и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подписали Соглашение о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Республики Абхазия.
В целях реализации Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве будут подписаны два новых отраслевых соглашения между Абхазией и Россией.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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