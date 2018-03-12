Новости по теме Мариам Мерабова

Певица Мариам Мерабова и группа "Мирайф" выступили со своей концертной программой в Сухуме 21 августа.
Певица Мариам Мерабова и группа "Мирайф" выступили со своей концертной программой в Сухуме 21 августа.
Певица Мариам Мерабова и группа "Мирайф" выступили перед абхазскими зрителями со своей концертной программой.
Солистка группы "Мирайф", финалистка телевизионного шоу "Голос" Мариам Мерабова рассказала о своем участии в проекте.
Солистка группы "Мирайф" и финалистка телепроекта "Голос" Мариам Мерабова рассказала Sputnik о своих первых шагах в профессии, участии в мюзикле Wewillrockyouи поездках в Абхазию в детстве.
Финалистка шоу "Голос" Мариам Мерабова и группа "Мирайф" выступят в Абхазской государственной филармонии в пятницу 21 августа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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