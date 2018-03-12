Новости по теме Мераб Гергедава

В ходе судебного процесса была продемонстрирована видеозапись показаний Калайджяна и Торосяна из материалов предварительного следствия, которые противоречат показаниям, данным на судебном заседании.
Протоколы предварительных допросов свидетелей были зачитаны военным прокурором в ходе очередного судебного заседания по делу об убийстве курсанта Сухумской школы милиции Мераба Гергедава.
Мать убитого курсанта Сухумской школы милиции Мераба Гергедава Людмила Синицына требует беспристрастного суда, в котором Ашот Асланян будет рассматриваться как соучастник, а не как свидетель совершенного преступления.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.