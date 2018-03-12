Новости по теме Микаэл Таривердиев

Абхазия всегда привлекала творческих людей, вспомним писателя Антона Чехова, поэта Евгения Евтушенко, певца Владимира Высоцкого и многих других известных личностей. Среди них был выдающийся композитор Микаэл Таривердиев. В день памяти композитора Sputnik Абхазия подготовил материал об интересных фактах из жизни Таривердиева, связанных с Абхазией.