Новости по теме Микаэл Таривердиев

Абхазия всегда привлекала творческих людей, вспомним писателя Антона Чехова, поэта Евгения Евтушенко, певца Владимира Высоцкого и многих других известных личностей. Среди них был выдающийся композитор Микаэл Таривердиев. В день памяти композитора Sputnik Абхазия подготовил материал об интересных фактах из жизни Таривердиева, связанных с Абхазией.
Вера Таривердиева, супруга знаменитого композитора Микаэла Таривердиева, к 40-летию Пицундского органа рассказала Sputnik о своих воспоминаниях, связанных с Абхазией и Пицундским органом.
Вера Таривердиева, супруга известного композитора Микаэла Таривердиева, рассказала Sputnik о своих впечатлениях перед концертом в Пицундском храме.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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