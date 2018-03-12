Новости по теме Мираб Кишмария

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о начале подготовки грузинской армии специалистами Североатлантического альянса в мае 2016 года.
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба рассказал журналистам об итогах встречи президента Абхазии Рауля Хаджимба и заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник 15 декабря.
Министр обороны Абхазии прокомментировал подписанное соглашение об Объединенной группировке войск Абхазии и России.
94 года прошло со дня образования милиции Абхазии.
Министр обороны Республики Абхазия, генерал армии Мираб Кишмария в канун Дня Победы пожелал народу Абхазии процветания.
Министр внутренних дел Абхазии Беслан Хагба проводит встречу с замсекретаря российского Совбеза Рашидом Нургалиевым.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.