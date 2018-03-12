Новости по теме Нугзар Ашуба

Представители фамилии Ашуба считают, что из уст Нугзара Ашуба не прозвучало и априори не могло прозвучать ничего из того, что могло дискредитировать добровольческое движение.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране и предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Руководители оппозиционных партий и общественных организаций провели встречу с общественностью Ткуарчалского района.
Начальник Управления ГАИ МВД Абхазии Нугзар Шоуа прокомментировал предложение президента Абхазии об отмене технических осмотров автотранспорта.
Председатель общественной организации "Абзанхара" и экс-спикер Народного Собрания Нугзар Ашуба прокоммментировал предложения организации по реформе Конституции Абхазии.
Председатель общественной организации "Абзанхара" и экс-спикер Народного Собрания Нугзар Ашуба прокомментировал предложения организации по реформе Конституции Абхазии.
Лидер общественной организации "Абзанхара" Нугзар Ашуба вспоминает Сергея Багапша в день его смерти.
Политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба считает, произошедшее год назад событие состоялось в нарушении Конституции республики.
Общественная организация "Абзанхара" представила свои предложения по реформированию выборного законодательства Республики Абхазия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.