Новости по теме Нурсултан Назарбаев

Помимо самого документа о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу, президент страны Нурсултан Назарбаев подписал ряд протоколов о внесении изменений в договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в связи с присоединением Киргизии к союзу.