Новости по теме Нурсултан Назарбаев

В Казахстане обеспокоены сложившимися отношениями между РФ и Турцией, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
По словам Нурсултана Назарбаева, мировые резервные валюты на данном этапе не отвечают критериям законности, демократичности и эффективности.
Помимо самого документа о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу, президент страны Нурсултан Назарбаев подписал ряд протоколов о внесении изменений в договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в связи с присоединением Киргизии к союзу.
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает создать объединенное Евразийское экономическое пространство, в котором будут приняты единые правила, учитывающие национальные интересы всех сторон.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.