Новости по теме Олег Дамения

26 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Абхазия.
Директор Центра стратегических исследований Олег Дамениа прокомментировал Sputnik, что Парламентская ассамблея Совета Европы за последние три месяца во второй раз обращается к теме полномочий российской делегации.
Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, кандидат философских наук Олег Дамения прокомментировал события 27 мая 2014 года.
Результаты второго этапа работы над стратегией социально-экономического развития Абхазии до 2025 года были представлены руководству страны в понедельник в Сухуме.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.