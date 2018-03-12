Новости по теме Петр Порошенко

По делу об акциях протеста в Киеве также допрашивали лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, экс-премьера страны Арсения Яценюка, главу МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Обостряющийся внутриполитический кризис на Украине заставляет правящие круги страны искать внешнего врага, так в Раду внесли законопроект, запрещающий называть Российскую Федерацию Россией, якобы название "Россия" или "Русь" - историческое название территории, на которой расположена современная Украина.
Президент Украины Петр Порошенко ранее озвучил план о создании в целях "возврата Крыма" международного механизма в формате "Женева плюс" с участием стран Евросоюза и США. Эксперт Владимир Джаралла считает, что предложение обречено на провал, поскольку тема Крыма закрыта окончательно.
Россия с 1 января 2016 года утвердила ставку вывозной таможенной пошлины на газ, поставляемый с российской территории на Украину, согласно которой Киев сможет закупать его в январе-марте со скидкой по цене 212,23 доллара за тысячу кубометров.
Энергосистема Крыма больше недели работала в изолированном режиме. Сторонники блокады Крыма на Украине не допускали ремонтников к поврежденным опорам ЛЭП.
По предварительным данным, украинский электорат поддержал "Блок Петра Порошенко", "Солидарность", "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и "Самопомощь". На востоке страны эксперты предсказывают победу партии "Оппозиционный блок".
Особенностью нынешних выборов мэра будет проведение их по новой избирательной системе. Раньше мэра столицы избирали по мажоритарной системе относительного большинства. В этот раз выборы пройдут по мажоритарной системе абсолютного большинства. Еще одна особенность — на выборах не будет порога явки избирателей.
Президент Украины считает, что военная операция РФ в Сирии против ИГ угрожает мировой стабильности. Ранее власти Сирии заявили, что военно-воздушные силы РФ разбомбили уже почти половину инфраструктуры террористов.
Петр Порошенко подписал закон,определяющий 20 февраля 2014 года датой начала "временной оккупации" Крыма.
Петр Порошенко уверен, что активисты, не пускающие грузовики с продовольствием в Крым, способствуют тому, что жители полуострова захотят вновь воссоединиться с Украиной.
В тексте петиции сообщается, что Михаил Саакашвили за три месяца работы на посту губернатора Одесской области не выполнил ни одно из своих обещаний.
По данным украинских СМИ, президент Украины Петр Порошенко принял решение отложить мобилизацию из-за выполнения режима прекращения огня в Донбассе. Такое заявление Порошенко сделал перед встречей с представителями фракций коалиции вечером 14 сентября.
Президент Украины Петр Порошенко предложил тем, кто сомневается в работе Минских соглашений, заглянуть в статистику обстрелов. Он отметил, что три дня не было ни единого выстрела на линии соприкосновения.
Столкновения у здания Верховной рады не превратились бы в такую трагедию, если бы не глубокое разочарование народа в киевских властях, считает экономист Жак Сапир.
По мнению украинского лидера, русский "нецивилизованный" народ находится в кризисе, пока украинцы становятся все ближе и ближе к Европе.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске были приняты предложения украинской стороны и через несколько дней в Донбассе будет отведено все тяжелое вооружение.
Президент Украины заявил, что поручил представителям Киева подписать соглашение, которое гарантировало бы создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии столкновения, и отвести вооружения.
Лидеры "нормандской четверки"обсудили развитие ситуации на юго-востоке Украины в контексте реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.
О назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации рассуждает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили получил украинское гражданство. Представляя Саакашвили в Одессе как нового губернатора, Петр Порошенко назвал его "другом Украины".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.