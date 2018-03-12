Новости по теме Рафик Отырба

Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба обсудил с министром сельского хозяйства Рафиком Отырба и председателем государственного комитета по экологии и охране природы Савелием Читанава вопросы рыболовного промысла в абхазской акватории Черного моря.