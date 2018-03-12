Новости по теме Рафик Отырба

Положение о лицензировании промышленной добычи водных биоресурсов принято единогласно на заседании Кабинета Министров во вторник, 31 марта.
Основной задачей, поставленной президентом в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, стало поручение о разработке программы развития туризма Абхазии на 2016-2025 годы.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба обсудил с министром сельского хозяйства Рафиком Отырба и председателем государственного комитета по экологии и охране природы Савелием Читанава вопросы рыболовного промысла в абхазской акватории Черного моря.
Путина прошла крайне удачно в 2015 году, объявил министр сельского хозяйства Рафик Отырба на встрече с вице-премьером Абхазии Шамилем Адзынба во вторник.
Государственное финансирование сельскохозяйственных проектов будет способствовать развитию отрасли, считает министр сельского хозяйства Абхазии Рафик Отырба.
Министр сельского хозяйства Абхазии считает, что большинство арендаторов не справляются с развитием цитрусовых плантаций республики, и их работа неэффективна для экономического развития государства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.