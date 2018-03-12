Новости по теме Руслан Аджинджал

Председатель организационного комитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.
Председатель оргкомитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.
Жеребьевка команд для участия в Чемпионате мира по футболу среди национальных команд, не входящих в FIFA, прошла в итальянском городе Бергамо. Определены 12 команд, сообщил президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоялись в четверг 15 октября.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоялись в четверг 15 октября.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоятся в четверг 15 октября.
Совет Федерации футбола Абхазии назначил дату проведения внеочередных выборов президента ФФА на 15 октября.
Завершивший карьеру футболиста Руслан Аджинджал будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Абхазии.
Футболу Руслан Аджинджал, приехавший на сборы национальной команды, прокомментировал отказ сборной Абхазии в участии в чемпионате Европы среди сборных, не входящих в FIFA.
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