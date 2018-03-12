Новости по теме Салих Кварацхелия

По календарю Хиджра год состоит из 12 лунных месяцев и содержит в среднем 354 дня.
Курбанныхуа (абхазское название праздника Курбан-байрам) – один из двух больших мусульманских праздников.
Исламский праздник Курбан-байрам (или Ид аль-Адха), знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку, отпразднуют абхазские мусульмане в четверг 24 сентября.
На праздничный намаз в мечеть Сухума, по оценкам председателя Единого духовного управления мусульман Абхазии (ЕДУМ) Салиха Кварацхелия, пришло более 500 человек.
В Сухумской мечети прошла благотворительная акция в помощь репатриантам из Сирии, организованная турецким благотворительным фондом "Sadakatasi" и "Единым духовным управлением мусульман Абхазии".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.