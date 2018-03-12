Новости по теме Серджио Канаверо

Хирург из Италии рассказал о том, как много денег потребуется на осуществление первого эксперимента по пересадке головы, на что они пойдут и с какими трудностями могут столкнуться организаторы этого опыта, если он будет осуществлен на территории РФ.
Итальянский медик Серджио Канаверо и его китайский коллега Жэнь Сяотин рассказали о результатах неортодоксальных опытов по "склеиванию" разрезанного спинного мозга у грызунов и полной пересадке головы у обезьян.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.