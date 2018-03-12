Новости по теме Сергей Маркедонов

О том, был ли распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ столетия" (как сказал президент России Владимир Путин - ред), или он знаменовал собой "конец империи зла", рассказал Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.