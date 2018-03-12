Новости по теме Сергей Маркедонов

О необходимости максимизировать дипломатические контакты между всеми странами Закавказья, добиться более нюансированной позиции в отношении действий Турции, рассказал Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.
О том, был ли распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ столетия" (как сказал президент России Владимир Путин - ред), или он знаменовал собой "конец империи зла", рассказал Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.
О вариантах, при которых возможно нахождение взаимоприемлемого компромисса между Москвой и Анкарой, рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.
О политической ситуации в Абхазии рассуждает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.
Сергей Маркедонов о рисках и последствиях вмешательства РФ в сирийский конфликт.
Политолог Сергей Маркедонов прокомментировал Sputnik действия молдавских властей в отношении официальных делегаций Абхазии и Южной Осетии, которые были сняты с рейса в кишиневском аэропорту.
Сергей Маркедонов дал аналитическую оценку политической ситуации вокруг Абхазии.
Известный аналитик проанализировал для Sputnik Абхазия политическую ситуацию вокруг Абхазии в свете новых политических реалий и проблем.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.