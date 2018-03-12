Новости по теме Сонер Гогуа

Международный фонд "Апсны" намерен провести круглый стол, посвященный развитию связей с диаспорой, в Доме Москвы во вторник 29 сентября.
Президент Международного фонда "Апсны" Сонер Гогуа прокомментировал возможность создания транзитного коридора в Абхазии.
Круглый стол на тему: "Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений" начал свою работу в Сухуме.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.