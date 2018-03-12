Новости по теме Сурен Керселян

Граждане России пенсионного возраста, постоянно проживающие в Абхазии, получили доплату к пенсиям за все месяцы 2015 года, а также за январь и февраль 2016 года.
Перерегистрация пенсионеров, получающих российскую пенсию, для установления "факта нахождения в живых" проходит с июня 2015 года.
Пособия многодетным семьям увеличились более чем в два раза, а общая нагрузка на бюджет составила более 40 миллионов рублей, заявил в четверг 29 октября министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Керселян.
Кабинет Министров Абхазии единогласно проголосовал за внесение дополнения в Постановление об установлении пособия инвалидам Отечественной войны народа Абхазии.
Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии, председатель организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных памяти жертв массового уничтожения армян, Сурен Керселян рассказал о мероприятиях, к 100-летию памяти жертв геноцида армян.
Абхазия и Россия подписали соглашения о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Абхазии.
Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Керселян и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подписали Соглашение о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Республике Абхазия.
В целях реализации Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве будут подписаны два новых отраслевых соглашения между Абхазией и Россией.
Пенсионное cоглашение Абхазии и Российской Федерации распространяется на россиян, имеющих регистрацию по месту жительства в Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.