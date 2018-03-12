Новости по теме Таиф Аджба

Известному абхазскому поэту Таифу Аджба 11 марта исполнилось бы 77 лет, в октябре 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии он пропал без вести после того, как его увезли из дома грузинские гвардейцы
11 марта исполнилось бы 77 лет известному абхазскому поэту Таифу Аджба, он пропал без вести 9 октября 1992 года после того, как его увезли из дома грузинские гвардейцы.
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