Новости по теме Тамаз Цахнакия

Мобильная поликлиника Министерства здравоохранения Абхазии начнет свою работу в ноябре в Ткуарчалском районе.
По решению Кабинета Министров Абхазии Постановление о судмедэкспертизе вступит в силу через три месяца.
Заместитель министра здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия сказал Sputnik, что первые трое суток медицинская помощь гражданам и гостям республики оказывается бесплатно.
25 детей из Ингушской Республики проводят летние каникулы в оздоровительном лагере в Гагре.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.