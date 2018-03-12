Новости по теме Тенгиз Тарба

Репортаж Тенгиза Тарба "Фантастический Ски-тур в горах Абхазии" победил в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии".
О том, как правильно выстроенная информационная политика может радикально изменить в положительную сторону восприятие республики абхазской и зарубежной общественностью, рассказал в интервью Sputnik автор и руководитель проекта "Горная Абхазия", начальник информационного отдела МИД Абхазии Тенгиз Тарба.
Автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба рассказал в интервью Sputnik о перспективах зимнего горного туризма в Абхазии.
Автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба отправится в долину Ауадхара и к перевалу Чхы в первые дни 2016 года.
О процессе создания фильма на презентации зимней серии проекта "Горная Абхазия" подробно рассказал Тенгиз Тарба.
На российских прилавках появились товары, которые визуально копируют абхазскую продукцию. С каждым годом товары из Абхазии набирают все большую популярность, в результате, включается хорошо известная схема, когда менее востребованный товар выдают за более востребованный. Остро встает вопрос: как быть?
Репортаж "Горной Абхазии" стал победителем в номинации "Лучший репортаж о путешествии по России и СНГ".
Для победы в конкурсе "Моя планета-2015" проекту "Горная Абхазия" необходима поддержка аудитории.
Первый абхазский культурный вечер в ресторане "Абхазия" в Берлине состоялся во вторник 7 июля. В рамках вечера был представлен проект Тенгиза Тарба "Горная Абхазия".
22 июня, в День памяти и скорби, в районе перевала Санчара состоялась установка мемориальной плиты защитникам Кавказа, павшим в боях за Родину в 1942-1943 годах. Впечатлениями от акции поделился один из ее организаторов, директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.
Акция по установлению мемориальной плиты на Санчарском перевале приурочена к 70-летию окончания Великой Отечественной войны.
Участники проекта "Горная Абхазия / Времена года" провели четыре зимних экспедиции в горной местности Республики Абхазия, результатом которых стали четыре пятнадцатиминутные серии проекта.
Автор и руководитель проекта "Горная Абхазия / Времена года" Тенгиз Тарба рассказал в интервью Sputnik об особенностях нового проекта и о первых научных исследованиях, проведенных в горах Абхазии.
На основе собранных во время первой экспедиции фото- и видеоматериалов в долине Ауадхара и на высокогорном озере Мзы, а также данных метеорологических и гидрологических исследований будет подготовлена первая одноименная телевизионная передача.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.