Новости по теме Тигран Делибалтян

По словам замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, огнем охвачено 2-3 гектара леса.
Абхазские спасатели примут участие в Международном форуме пожарных и спасателей, который пройдет 11 сентября в городе Ногинск Московской области.
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии, полковник Тигран Делибалтян рассказал о проблемах обеспечения безопасности людей на воде.
Кроссовер с отдыхающими из России упал в обрыв с дороги, ведущей к озеру Рица. Пропала 4-летняя девочка.
Торжественное построение пожарной службы МЧС по случаю профессионального праздника состоялось в Сухуме.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.