Новости по теме Тимур Отырба

Сухумский городской суд продолжил повторное рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба. В ходе заседания были заслушаны показания обвиняемых.
Генеральный директор ООО "Южная строительная компания" Вадим Матуа и главный бухгалтер Тимур Отырба отрицают обвинение Генеральной прокуратуры Абхазии в уклонении от уплаты налогов.
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