Новости по теме Тимур Тания

Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял один из лидеров КВН-игр в стране, капитан команды "Нарты из Абхазии" Тимур Тания, который прочел отрывок из баллады Баграта Шинкуба "Аҿырпын"(Свирель).
XXV Открытый фестиваль камерной музыки проходит в Сочи.
Капитан команды КВН "Нарты из Абхазии", актер сериала "Дружба народов" Тимур Тания рассказал в интервью Sputnik о своем творческом пути и планах на будущее.
Концерты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в ПМР с участием абхазских певцов, сообщает Представительство Республики Абхазия в Приднестровье.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.