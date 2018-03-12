Новости по теме Вадим Харазия

Курсы по изучению абхазского языка в Культурном центре города Амман в Иордании набирают все большую популярность среди соотечественников, отметил Харазия
Турецкий бизнес постепенно приходит в Абхазию, сказал глава Госкомитета по репатриации Республики Абхазия Вадим Харазия на пресс-конференции в понедельник 29 июня.
Глава Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия Вадим Харазия рассказал СМИ о проблемах и перспективах Госкомитета.
Глава Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия Вадим Харазия рассказал СМИ о проблемах и перспективах Госкомитета.
Государственный комитет по репатриации Республики Абхазия и Федерация абхазских культурных центров в Турции подписали договор о сотрудничестве 15 мая 2015 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.