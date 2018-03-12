Новости по теме Вадим Матуа

Против ряда сотрудников ЮСК Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до 6 лет, и хищение чужого вверенного виновному имущества.
Судья Сухумского городского суда отказал в удовлетворении жалобы адвокатов генерального директора ООО “Южная строительная компания” Вадима Матуа о признании незаконности постановления следователя Генеральной прокуратуры Абхазии о возбуждении уголовного дела против их подзащитного.
Сухумский городской суд продолжил повторное рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба. В ходе заседания были заслушаны показания обвиняемых.
Суд г. Сухум продолжил повторное рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба. В ходе заседания были заслушаны показания начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум Батал Дзяпшба.
Кассационный суд Абхазии постановил повторно рассмотреть законность возбуждения уголовного дела в отношении Вадима Матуа.
Коммунальное управление Сухума отказывается оплачивать работу Южной строительной компании за очистку русла реки Адзяпш, считая, что сметная документация составлена в нарушение нормативных актов.
Арбитражный суд республики удовлетворил иск ООО "Южная строительная компания" к Управлению капитального строительства.
Дело об уклонении от уплаты налогов генерального директора ООО "Южная строительная компания" (ЮСК) Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Отырба в части неуплаты налогов на прибыль с иностранных юридических лиц направлено на новое судебное рассмотрение.
В связи с обращением генерального директора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа к депутатам Народного Собрания, Генеральная прокуратура Республики Абхазия сделала заявление.
Сухумский городской суд избрал генеральному директору ЮСК Вадиму Матуа меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении гендиректора Южной Строительной компании Вадима Матуа, главного инженера компании Анатолия Кожакова и начальника планово-технического отдела Дмитрия Лапина.
Судья частично удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении срока содержания Вадима Матуа под стражей.
Судья города Сухум не нашел признаков преступления в действиях гендиректора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа и главбуха компании Тимура Отырба.
Обвиняемые в уклонении от уплаты налогов гендиректор ООО "Южная строительная компания" Вадим Матуа и главбух компании Тимур Отырба отрицают свою вину.
Прокурор в ходе судебного заседания по делу об уклонении от уплаты налогов гендиректора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа потребовал назначить обвиняемому штраф в размере 200 тысяч рублей.
Судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов гендиректора ООО "Южная строительная компания" Вадима Матуа продолжилось допросом свидетеля, начальника ИМНС по городу Сухум.
Учитывая, что судебный процесс по ходатайству о продлении срока содержания под стражей начался за двое суток до истечения срока ареста, утверждения о незаконности содержания под стражей Матуа несостоятельны, сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Вадим Матуа был госпитализирован в ночь на 29 апреля.
Подозреваемый в хищении бюджетных средств в размере более 55 миллионов рублей при строительстве Гудаутской центральной районной больницы и детского сада по улице Гагарина в городе Гудаута Вадим Матуа был госпитализирован.
Адвокат Фрида Лазба сообщила, что защита обжалует и протокол задержания Вадима Матуа, и постановление прокурора.
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