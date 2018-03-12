Новости по теме Валерий Гамгия

4 декабря 1992 года были учреждены первые государственные награды Абхазии, ими стали медаль "Герой Абхазии", медаль "За Отвагу" и орден Леона.
Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года.
Первый экземпляр флага Абхазии, изготовленный в 1992 году, станет экспонатом новой выставки музея Боевой Славы в Сухуме.
Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года.
23 года исполнилось со дня принятия Государственного флага Республики Абхазия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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