Новости по теме Виктор Маландзия

Число прилетевших на зимовку в сухумскую акваторию Черного моря птиц заметно выше по сравнению с несколькими последними сезонами. Это вызвано несколькими причинами.
О причинах значительного числа чаек в акватории Сухумской бухты рассказал в интервью Sputnik орнитолог, проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия.
Совет Министров СССР издал приказ о преобразовании Сухумского государственного педагогического института имени М. Горького в Абхазский государственный университет 13 февраля 1979 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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