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Новости по теме Виктор Маландзия

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  • 19:24 16.02.2016Видео
    1274

    Как и почему в Сухуме оказались сотни тысяч чаек?

    Число прилетевших на зимовку в сухумскую акваторию Черного моря птиц заметно выше по сравнению с несколькими последними сезонами. Это вызвано несколькими причинами.

  • Чайки на сухумском причале.
    19:02 16.02.2016
    628

    Не велика птица

    О причинах значительного числа чаек в акватории Сухумской бухты рассказал в интервью Sputnik орнитолог, проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия.

  • АГУ
    15:02 13.02.2015
    171

    Абхазскому государственному университету исполнилось 36 лет

    Совет Министров СССР издал приказ о преобразовании Сухумского государственного педагогического института имени М. Горького в Абхазский государственный университет 13 февраля 1979 года.

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