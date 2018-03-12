Новости по теме Виктор Озеров

Цель наших военных в САР - противостояние террористам, вступать в столкновение с военными других стран, не причисленных к террористам, Россия не будет, сказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Amnesty International опубликовала исследование, в котором говорится о бомбардировках ВКС РФ гражданских объектов в Сирии. Сенатор Виктор Озеров заявил, что провокация, вызванная тем, что "кому-то очень не нравится, как мы противодействуем терроризму в Сирии".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.