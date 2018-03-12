Новости по теме Виталий Чуркин

В условиях, когда турецкое руководство не признанает ответственность за сбитый за самолет и гибель наших военнослужащих, о возобновлении прямого диалога речи быть не может, считает постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
В пятницу в Нью-Йорке пройдет третья встреча "международной группы поддержки Сирии" на уровне министров иностранных дел. Результатом переговоров должен стать согласованный проект резолюции СБ, который призван подтвердить принципы принятых в Вене документов.
Некоторые представители оппозиции, которые были приглашены на конференцию в Саудовской Аравии, принадлежат к организациям, которые Россия считает террористическими, рассказал РИА Новости постпред РФ в ООН Виталий Чуркин.
У России есть претензии к исполнению США и Турцией резолюции N2199 о запрете финансирования террористических организаций. США и Турция обязаны были информировать СБ ООН о нелегальной торговле нефтью "Исламским государством", заявил Виталий Чуркин.
Москва рассчитывает, что Анкара воздержится в Сирии от действий, подобных вводу войск и военной техники на территорию Ирака. Постпред РФ при ООН выразил надежду, что ситуация будет урегулирована так, чтобы это удовлетворяло официальный Багдад.
Для продолжения работы над проектом резолюции по борьбе с терроризмом, предложенным Россией, необходимо будет преодолеть разногласия относительно нынешней роли президента Сирии Башара Асада, заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в зале не присутствовал, поскольку ожидал своей очереди выйти на трибуну Объединенных Наций в специальной комнате.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, отвечая на вопрос грузинского корреспондента, отметил, что пребывание российских военных баз в Южной Осетии и Абхазии способствует "восстановлению мира на Южном Кавказе".
Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза задал министру иностранных дел Украины ряд острых вопросов о действиях Киева в отношении крушения пассажирского Boeing- 777 компании Malaysia Airlines.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин на пресс-конференции в Нью-Йорке прокомментировал позицию РФ в голосовании по проекту создания международного трибунала по крушению малайзийского Boeing.
Согласно достигнутым 12 февраля минским договоренностям, в ДНР и ЛНР будут создаваться свои милиции, а наблюдение за районом разъединения будет проводить ОБСЕ, заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
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