Новости по теме Виталий Мутко

Бюджет оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в 2016 году будет использован на запуск волонтерских программ, продвижение соревнований, создание талисмана, организацию работы и проведение жеребьевки Кубка Конфедераций.
"Белогорье" и столичное "Динамо" не поехали на матчи Лиги чемпионов в Турции после инцидента со сбитым Су-24. Министр спорта считает, что турецкая сторона была способна обеспечить безопасность.
Премьер-министр оставил комментарий под фотографией именинника, опубликованной в официальном аккаунте Правительства России в Instagram
В четверг стало известно, что швейцарская полиция проводит новую серию арестов чиновников ФИФА на проходящем в эти дни в Цюрихе исполкоме организации. Аресты инициированы Министерством юстиции США по делу о коррупции.
Российских легкоатлетов обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и временно отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Россия выступает против вмешательства политики в спорт, заявил министр спорта Виталий Мутко и отметил, что РФ не собирается бойкотировать ОИ-2016, если российских легкоатлетов не допустят до участия в Олимпиаде.
Если что-то не успели урегулировать до начала сезона, то останется лимит предыдущего года, заявил министр спорта РФ Виталий Мутков.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.