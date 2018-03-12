Новости по теме Владимир Якунин

Бывший глава РЖД Владимир Якунин заявил, что хочет сосредоточиться на экспертно-научной и общественной деятельности, прежде всего в сфере международных отношений и межцивилизационного диалога между обществами.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 августа подписал распоряжение о назначении президентом ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, занимавшего пост первого замминистра транспорта РФ.
РЖД разослали телеграмму менеджменту компании, "дочек" и профсоюзам за подписью президента РЖД Владимира Якунина, в которой он сообщает, что ему предложена работа в Совете Федерации, но окончательные кадровые решения будут приняты руководством РФ.
Телеграмма за подписью Владимира Якунина разослана менеджменту РЖД, "дочек" и профсоюзам. Глава РЖД сообщает, что окончательные кадровые решения относительно РЖД будут приняты руководством государства.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.