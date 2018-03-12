Новости по теме Владимир Лепехин

Об интеграции Абхазии в Евразийский экономический союз, о программе развития экономики Абхазии, о нарастающей геополитической напряженности в акватории Черного моря рассуждает в интервью Sputnik директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин ответил на вопрос о том, что мешает Абхазии вступить в Евразийский экономический союз.
Фонд международного делового сотрудничества (Абхазия) и Институт ЕврАзЭС (Россия) подписали соглашение о партнерстве в среду 18 ноября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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