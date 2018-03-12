Новости по теме Владимир Зантария

Митинг в поддержку президента проходит у Абхазского драматического театра.
Для разработки планов дальнейшего развития и определения приоритетов культурной политики на 2016 год Министерство культуры Республики Абхазия проводит стратегическую сессию "Культура Абхазии: актуализация и сохранение".
Поэт, публицист, советник президента по вопросам культуры Владимир Зантария поздравил поэта Дениса Чачхалиа с 65-летием.
В рамках празднования Дня флага в Сухуме состоялся телемост с братскими народами в Карачаево-Черкесской республике.
В музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошла презентация книги Владимира Зантария "Слово о Первом Президенте".
24 апреля ежегодно в Абхазии отмечают день памяти массового уничтожения армянского народа. С 22 апреля памятные мероприятия в честь столетия трагических событий проходили в разных районах Абхазии.
Премьер-министр Абхазии Беслан Бутба обсудил с участниками встречи создание учебного пособия для школ по абхазской этике.
Владислава Ардзинба отличала способность глубоко проникать в суть какой бы то ни было проблемы, говорит Зантария. Он был историком, востоковедом, но ему удавалось очень быстро вникать в вопросы экономики, большой политики и юриспруденции. Во время войны Владислав проявил себя талантливым главнокомандующим, решая вопросы обороны и вооружения.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.