Новости по теме Владимир Зантария

Владислава Ардзинба отличала способность глубоко проникать в суть какой бы то ни было проблемы, говорит Зантария. Он был историком, востоковедом, но ему удавалось очень быстро вникать в вопросы экономики, большой политики и юриспруденции. Во время войны Владислав проявил себя талантливым главнокомандующим, решая вопросы обороны и вооружения.