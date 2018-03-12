Новости по теме Владислав Сурков

Помощник президента России Владислав Сурков рассказал, какие меры, следует предпринять Абхазии для ограничения политического и экономического присутствия Турции в Абхазии.
Обсуждая меры по ограничению политического и экономического присутствия Турции в Абхазии, Россия учитывает многовековые отношения абхазского народа со своей диаспорой в Турции, отметил помощник президента России Владислав Сурков.
Российская Федерация в 2016 году выделит Абхазии 4,7 миллиарда на реализацию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазии, сообщил помощник президента России Владислав Сурков.
С 2016 года начнется повышение пенсий граждан России, проживающих в Абхазии, сообщил помощник президента России Владислав Сурков.
Помощник президента России Владислав Сурков посетил Абхазию с официальным визитом во вторник 29 декабря.
В ближайшее время Россия и Абхазия переходят к новому этапу взаимодействия. 29 декабря состоится визит помощника президента РФ Владислава Суркова в Республику Абхазию, в ходе которого он встретится с президентом страны Раулем Хаджимба, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Владислав Сурков не видит препятствий к упрощенному получению российского гражданства пенсионерами Республики Абхазия.
Помощник президента РФ Владислав Сурков прокомментировал журналистам трудности пересечения абхазо-российской границы.
По итогам встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил журналистам о дальнейшей взаимодействии двух государств в рамках Инвестиционной программы на 2015-2017 годы.
В Абхазию с однодневным рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков.
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