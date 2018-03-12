Новости по теме Владислав Сурков

В ближайшее время Россия и Абхазия переходят к новому этапу взаимодействия. 29 декабря состоится визит помощника президента РФ Владислава Суркова в Республику Абхазию, в ходе которого он встретится с президентом страны Раулем Хаджимба, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.