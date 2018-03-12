Новости по теме цира габния

Некоторые аспекты проведения свадеб в Абхазии требуется изменить немедля, но делать это нужно не законодательно, а лишь пропагандируя возвращение к традициям и отказ от чрезмерного расточительства посредством лекций, бесед или через СМИ, отметила ученый Цира Габния.