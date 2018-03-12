Новости по теме Мистраль

Франсуа Олланд в ходе визита на верфь в Сен-Назере на западе Франции отметил, что отношения с Россией улушаются, и возможность заключения новых сделок по продажам судов российской стороне существует.
Несмотря на появлявшуюся в СМИ информацию о том, что переговоры по "Мистралям" между Парижем и Каиром проходили крайне тяжело, агентство Франс Пресс в среду сообщило, что договоренность по судам все же была достигнута.
Россия уже получила основную часть компенсации за разрыв контракта на поставку "Мистралей". В рублевом эквиваленте данная сумма превышает в два раза объем средств, которые изначально были уплачены, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
До получения Москвой всех причитающихся выплат Париж не имеет права каким-либо образом передавать корабли третьей стороне, гласит документ, размещенный на сайте Национального собрания - нижней палаты парламента.
Франция ищет новых покупателей на "Мистрали", построенные для России. Однако, как сообщает "Коммерсант", вместе с кораблями будет предложено взять партию вертолетов Ка-52К, которые разрабатывались специально под проект.
В Кремле считают тему поставок двух кораблей-доков типа "Мистраль" полностью урегулированной. Дружественная атмосфера экспертных переговоров по расторжению контракта характеризует общий настрой российско-французских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия и Франция накануне приняли решение о прекращении действия контракта на строительство и поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль". Париж уже начал выплаты средств по контракту российской стороне.
Французский президент также отметил, что собирается принять решение о том, "продвигать ли вперед" поставку вертолетоносцев или отменить ее.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.