Новости по теме Ту-95

В настоящее время продолжается поиск мест приземления еще двух членов экипажа, сообщило управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.
Крушение стратегического бомбардировщика Ту-95МС произошло в 09.50 мск в 80 километрах от Хабаровска. Экипаж из семи человек успел покинуть самолет, однако на связь пока не вышел. Это уже шестое ЧП с российскими военными самолетами с начала лета.
Экипаж в составе семи человек покинул борт самолета, сообщил источник в силовых структурах. В настоящее время ведется их поиск.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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