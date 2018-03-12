Новости по теме Ту-95

Крушение стратегического бомбардировщика Ту-95МС произошло в 09.50 мск в 80 километрах от Хабаровска. Экипаж из семи человек успел покинуть самолет, однако на связь пока не вышел. Это уже шестое ЧП с российскими военными самолетами с начала лета.