Такие обстоятельства: Хлыбова о секции спортивной гимнастики в Сухуме

Секция работает уже четыре года. В мае этого года воспитанницы секции завоевали шесть медалей в Тамбовской области на открытом первенстве по спортивной гимнастике, посвященном памяти мастера спорта СССР Нины Поповой.
Тренер по спортивной гимнастике Наталья Хлыбова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, каких детей они набирают в секцию, которая работает в детско-юношеской спортивной школе №1 Сухума.
Секция работает уже четыре года. В мае этого года воспитанницы секции завоевали шесть медалей в Тамбовской области на открытом первенстве по спортивной гимнастике, посвященном памяти мастера спорта СССР Нины Поповой.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым в понедельник 10 июня.
Заседание по итогам диспансеризации населения Абхазии прошло в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.
О том, как прошло последнее слушание по делу экс-премьера Леонида Лакербая "О защите чести, достоинства и деловой репутации", какое решение вынес суд, читайте в материале Sputnik.