Такие обстоятельства: Хлыбова о секции спортивной гимнастики в Сухуме

Тренер по спортивной гимнастике Наталья Хлыбова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, каких детей они набирают в секцию, которая работает в детско-юношеской спортивной школе №1 Сухума.

Секция работает уже четыре года. В мае этого года воспитанницы секции завоевали шесть медалей в Тамбовской области на открытом первенстве по спортивной гимнастике, посвященном памяти мастера спорта СССР Нины Поповой.