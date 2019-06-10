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Такие обстоятельства

Такие обстоятельства: Хлыбова о секции спортивной гимнастики в Сухуме

© Sputnik
Такие обстоятельства
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Тренер по спортивной гимнастике Наталья Хлыбова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, каких детей они набирают в секцию, которая работает в детско-юношеской спортивной школе №1 Сухума.

Секция работает уже четыре года. В мае этого года воспитанницы секции завоевали шесть медалей в Тамбовской области на открытом первенстве по спортивной гимнастике, посвященном памяти мастера спорта СССР Нины Поповой.



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