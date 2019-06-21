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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Астанда Садзба о занятиях йогой

Такие обстоятельства
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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

О том, почему на протяжении двух лет занимается йогой и о том, какое влияние это оказывает на нее в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала Астанда Садзба.

По ее мнению, йога прекрасный вариант для тех, кто не любит динамичные виды спорта. Мягко и красиво с помощью оздоровительных упражнений можно приобрести легкость и гибкость.

21 июня отмечается Международный день йоги. Йога – система самосовершенствования. Она описывает методы достижения гармонии с собой и окружающим миром. Эта система тесно связана с философией и религией.



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