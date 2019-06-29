Такие обстоятельства: интервью с торгпредом Абхазии в России Олегом Барциц

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В студии ради Sputnik Абхазия Торговый представитель республики в Российской Федерации Олег Барциц рассказал о проблемах, в связи с которыми пришлось перенести открытие павильона Абхазия на ВДНХ переносится на более поздние сроки.

Реставрацию павильона Абхазии на ВДНХ планируют завершить к зиме 2020 года, сообщил Sputnik глава Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц.

По его словам, ремонтные работы на павильоне затянулись в связи с проблемами подрядной строительной организации.

"Это отразилось и на качестве работ и на сроках выполнения. Мы не стали заложниками ситуации, провели ряд совещаний, где обозначили, что нас совершенно не устраивает затяжка по времени. В результате этого мы попали в число приоритетных павильонов из трех, работа на которых будут возобновлена в течение месяца. Оставшиеся работы выполнит иная организация, которая обладает всем перечнем лицензий для работы с памятниками архитектуры", - объяснил торгпред.

Барциц отметил, что Международный культурно-деловой Центр Абхазии в России предъявляет высокие требования и тщательно следит за качеством выполняемых работ.

Кроме того, Барциц рассказал, какое значение для республики несет фестиваль "Апсны", который во второй раз пройдет в столице России.

Речь также зашла о налаживании торговых отношений между Россией и Абхазией.