Такие обстоятельства: Сущенко о турнире по баскетболу на "Кубок памяти Сергея Багапш"

Главный тренер команды "Сухум" Сергей Сущенко в беседе на радио Sputnik рассказал о том, как проходит международный турнир по баскетболу среди мужских команд памяти Сергея Багапш, какие команды являются фаворитами и почему сборная Абхазии не смогла проявить себя.

Девятый Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш" проходил в Абхазии со 2 по 6 июля.

"Те ребята которые защищали цвета Абхазии в первой лиги Краснодарского края, они уже возрастные и уходят со сборной уступая место молодым. Сейчас в команде играют старшеклассники, им нужно набираться опыта, потому было принято решение принять участие на турнире", - отметил Сущенко.

По словам Сущенко через год сборная готова будет принимать участие на различных турнирах и давать хорошие результаты.

В девятом Международном турнире по баскетболу среди мужских команд помимо Абхазии, принимают участие еще восемь команд- Карачаево-Черкесской республики, Донецкой народной республики, Славянска-на-Кубани, Волгограда, Шахты, Беслана и Докучаевска.

"На турнире два лидера, команда из Волгограда и Славянска-на-Кубани. Это хорошие команды они укомплектованы высокорослыми игроками, с хорошими защитниками", - сказал Сущенко.