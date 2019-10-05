Такие обстоятельства: Марина Задорожная о профессии педагога

Учитель начальных классов Сухумской средней школы №2 в эфире радио Sputnik рассказала, как прививать детям любовь к родному краю с помощью школьной программы.

Главное требование к учителю – любовь к детям, считает преподаватель с 22-летним стажем.

Недостаточно выбрать профессию учителя, должно быть призвание, считает педагог с 22-летним стажем Марина Задорожная.

"Не зря Сухомлинский написал книгу "Сердце отдаю детям". Эту метафору можно отнести к человеку, у которого действительно профессия педагога - призвание, потому что без любви к детям работать в школе невозможно. Бывают моменты, когда выходишь из себя, нервничаешь, но при всем при этом нужно оставаться чутким к каждому ребенку, к каждой личности", - отметила Задорожная.

Минусом в профессии педагога Марина Задорожная считает то, что дети не слышат то, что он хочет донести.

"В Абхазии мы работаем по российским учебникам. Я слышала мнение, что их нам навязали, но это не так, просто других учебников у нас нет. Я считаю это большим упущением, потому что мы выходим с ребятами на лицу, а они не знают, как называется дерево, которое растет на его родине. А ведь ребенок должен знать каждую травинку на своей родине, каждое животное. Но на уроках "окружающего мира", к примеру, мы изучаем природу России. Это неправильно. На уроках литературного чтения мы изучаем русский народный фольклор. Он нужен, конечно, но вместе с тем, почему мы не изучаем абхазские народные сказки, абхазские народные пословицы – ведь это огромный богатый материал, который воспитывает в детях любовь к родине. На это нужно обратить внимание, потому что это очень важно. Любовь к родине идет с азов, с детского сада, со школы", - считает педагог.

5 октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник.